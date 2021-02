Botucatu vacinou 5% da população contra a Covid-19

O valor representa 7.420 pessoas contempladas nesta primeira etapa

Por Flávio Fogueral

Após iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19, em 18 de janeiro, Botucatu já vacinou 5% de sua população, de 148 mil habitantes. O valor representa 7.420 pessoas contempladas nesta primeira etapa, segundo informações oficiais do governo paulista.

Isso coloca o município como o 14º que mais aplicou o imunizante em todo o estado neste momento, que priorizou profissionais da saúde (nas redes pública e privada), bem como idosos em instituições de longa permanência como casas de repouso e asilo, além da população indígena e quilombolas.

No sábado, 6 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação em botucatuenses com 90 anos ou mais. A ação, ocorrida em formato drive-thru, no Largo da Catedral, teve à disposição 870 doses de vacinas, onde 428 doses foram aplicadas em idosos, representando 49% do disponível. Os que não puderam comparecer estão recebendo em domicílio, com os cadastros sendo recebidos pelas Unidades Básicas de Saúde.

A aplicação da segunda dose da vacina ainda depende da liberação do governo do Estado. A Prefeitura de Botucatu, por meio de nota, salienta que iniciará o mais breve possível a aplicação dos imunizantes. Está prevista a vacinação de idosos entre 85 e 89 anos, a partir de 15 de fevereiro, conforme o calendário do governo estadual.

Na região (excluindo Botucatu) foram aplicadas mais de 4.700 doses do imunizate, sendo que Avaré vacinou 3,52% de sua população (3.215 imunizados em 91.232 habitantes), enquanto que São Manuel teve 1,73% (715 vacinas em 41.123 moradores); Pardinho 1,61% ( 105 diante de 6.508 residentes); Itatinga teve 1,55% (325 em 20.921 pessoas); Bofete 1,13% (135 em 11.921); Anhembi 1,61% (110 frente a 6.819) e Pratânia 1,93% (103 em 5.317 habitantes).