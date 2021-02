Câmara de Botucatu define composição final das comissões permanentes para biênio 2021-2022

Todas as vagas remanescentes foram ocupadas pelo vereador Lelo Pagani (PSDB)

Da Redação

A primeira sessão ordinária do ano e da 18º Legislatura na Câmara de Botucatu, realizada nesta segunda-feira (08/02), ficou marcada pela votação para preencher vagas que ficaram em aberto nas comissões permanentes após o licenciamento do vereador Curumim.

Os parlamentares puderam eleger o representante para os cargos de relator da Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina e membro nas comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Atividades Privadas.

Após a votação que ocorreu no Pequeno Expediente, todas as vagas remanescentes foram ocupadas pelo vereador Lelo Pagani (PSDB), suplente do vereador Curumim. A partir de agora, as seis comissões permanentes da Casa apresentam sua composição final para o biênio 2021-2022. Elas têm um papel fundamental no processo legislativo, avaliando e emitindo pareceres sobre projetos que tramitam na Câmara e acompanhando atos do Executivo em suas áreas de atuação.