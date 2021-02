Professores Cezinande de Meira e Mario Arrigoni tomam posse na Diretoria da FMVZ/Unesp

Professores comandarão a instituição pelos próximos quatro anos

Da Redação

Em solenidade restrita realizada nesta segunda-feira, 08 de fevereiro, os professores Cezinande de Meira e Mario de Beni Arrigoni tomaram posse como diretor e vice-diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, câmpus de Botucatu, para o próximo quadriênio. A cerimônia, presidida remotamente pelo professor Pasqual

Barretti, reitor da Unesp, obedeceu a todos os protocolos sanitários para garantir a segurança dos presentes no contexto da pandemia de Covid-19.

O primeiro pronunciamento da cerimônia foi feito pelo diretor cessante da FMVZ, professor Celso Antonio Rodrigues. Num discurso cheio de emoção, o professor Celso fez questão de agradecer todos os integrantes da sua equipe e colaboradores da sua gestão, incluindo diretores de áreas, supervisores e equipes do Hospital Veterinário (HV) e das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE), a Fundação de Apoio aos Hospitais Veterinários (FUNVET) da Unesp, coordenadores de cursos de graduação, pós-graduação e residência, além de diretores das outras unidades da Unesp e familiares. “Esse é o momento para agradecer, pois ninguém administra sozinho uma Faculdade dessa grandeza. É necessário o trabalho de uma equipe comprometida e sintonizada. Na FMVZ, ensino, pesquisa e extensão convivem de forma harmoniosa. Basta que olhar para nosso desempenho nos rankings. Nada

acontece por acaso. Esses são os frutos de 58 anos de trabalho árduo de toda nossa comunidade”.

Aos professores Meira e Arrigoni, o professor Celso deixou sua mensagem: “Tenho a certeza de que vocês são as pessoas certas para a condução segura da nossa Faculdade. Desejo muito sucesso a vocês. Tenho convicção de que farão uma excelente gestão, pois estão preparados e formam uma dupla que se complementa”.

Após a leitura dos termos de posse dos novos dirigentes pelo professor Erivaldo Antonio da Silva, secretário-geral da Unesp, a professora Ana Liz Garcia Alves falou em nome da Congregação para agradecer a gestão cessante e saudar os novos dirigentes. “Gostaria de agradecer a Diretoria cessante pelo trabalho desafiador que realizou nesses tempos

difíceis, com seriedade e determinação. Saúdo a Diretoria empossada para os próximos quatro anos. Professor Meira, um homem competente e respeitoso, sempre disposto a dialogar e compreender, experiente em todas as dimensões universitárias e com vasto conhecimento da FMVZ e professor Mario Arrigoni, profissional objetivo, dedicado e seguro, com capacidade de gestão testada e aprovada em diversos segmentos da universidade. Uma dupla engrenada e coesa, com coragem e lucidez para conduzir nossa FMVZ”.

O professor Mario de Beni Arrigoni, vice-diretor empossado, fez uso da palavra para saudar toda a equipe de servidores da Reitoria da Unesp e da FMVZ. O professor também agradeceu o apoio da comunidade universitária e dos familiares. “Agradeço a todos que manifestaram por meio de seu voto a sua opinião democrática, nos elegendo e acreditando que faremos nossa gestão com a proposta de cuidarmos da grandiosa FMVZ. Reafirmamos nesse momento a consciência de nossas responsabilidades acadêmicas e administrativas”.

Ao professor Meira, seu parceiro na gestão da instituição, o professor Mario deixou a mensagem: “Exponho toda a minha alegria, gratidão e comprometimento para que nos próximos quatro anos cuidemos da qualidade, do caminho da excelência, ajudando a projeção da nossa unidade. Espero corresponder com companheirismo à nossa parceria, nos bons e maus momentos. Conte com minha lealdade”.

Em seu primeiro discurso como diretor da FMVZ, o professor Cezinande de Meira fez questão de reafirmar os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. “É com grande satisfação e senso de responsabilidade que assumimos a direção da FMVZ nos próximos quatro anos. A Unesp é uma grande universidade, que busca a excelência no ensino, pesquisa e extensão. A FMVZ faz parte dessa família e contribui para o fortalecimento e pujança da nossa universidade, produzindo pesquisas com forte impacto nacional e internacional. Nosso compromisso com a comunidade da FMVZ é realizar muito trabalho para manter essa excelência. Vamos colocar em prática nosso plano de gestão construído democraticamente por meio do diálogo com servidores, docentes e discentes. A Diretoria estará de portas abertas e procurará oferecer o suporte e as condições necessárias para que os cursos de graduação, pós-graduação e atividades de extensão possam manter a formação de qualidade de nossos graduandos, residentes, mestres e doutores e a realização de pesquisas de alto impacto”.

O professor Meira citou o envolvimento pleno das unidades auxiliares da FMVZ (Hospital Veterinário e Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão) nas atividades acadêmicas e a reestruturação curricular dos cursos de graduação como ações necessárias para a melhoria da qualidade das atividades da instituição e reafirmou o compromisso de sua gestão com a permanência estudantil e com a responsabilidade financeira. “Estaremos atentos à legislação e utilizaremos os recursos públicos com respeito e responsabilidade, aplicando-os em demandas que visem elevar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão”.

O professor finalizou sua fala com agradecimentos. Aos diretores e vice-diretores das unidades do câmpus de Botucatu (“pela harmoniosa convivência e união”), ao professor Celso Antonio Rodrigues (“pela gestão parceira e compartilhada”), aos supervisores e servidores do HV e das FEPE (“por todo o trabalho realizado em prol da nossa unidade universitária”), aos diretores de áreas, colaboradores diretos, aos colegas de Departamento de Cirurgia Veterinária e Reprodução Animal (“pela convivência e discussões científicas por mais de 30 anos”), aos seus orientados e familiares.

O último pronunciamento da solenidade foi feito pelo professor Pasqual Barretti, reitor da Unesp. Ele lembrou seus fortes vínculos acadêmicos com a FMVZ e ressaltou a reconhecida qualidade das atividades da instituição. “Os egressos da FMVZ estão atuando pelo mundo afora com a excelência característica dessa escola”. E fez questão de saudar os professores Meira e Mario. “Vocês têm enorme experiência administrativa. Atuaram em muitos cenários, com gestões maduras e serenas. Requisitos não lhes faltam para o enfretamento dos desafios que chegarão. Confiem na comunidade dessa grande unidade que é a FMVZ. Seus docentes, pesquisadores, servidores técnico-administrativos e estudantes sabem muito bem os caminhos corretos. O desafio que temos é grande, mas, guiados pelos nossos ideais comuns, seremos capazes de superá-los e evoluir na construção de uma grande universidade”.

Sobre a necessidade de superação das dificuldades atuais, o reitor da Unesp comentou: “Hoje, vivemos a maior crise sanitária da história num país sem rumo. Devemos mais do que nunca sermos agentes de transformação, nos aproximarmos da nossa sofrida sociedade, que nos financia com seu trabalho e sacrifício. Essa pandemia arrastou consigo mais de 230 mil vidas em meio a negacionismo, descaso, fanatismo, ataques à ciência e à imprensa livre, em um cenário de obscurantismo tipicamente medieval e fascista. A união de todos pela ciência, pelo ensino público gratuito e de qualidade, pelos direitos humanos, pelo direito à saúde e à vida, pelos princípios de nossa Carta Magna serão nossa força para caminhar juntos para que esse tempo passe. A velha política está mais forte do que nunca. O que nos espera só depende de nós. Na Unesp, queremos tempos novos, novas políticas. Desse reitor, esperem atuação firme para construirmos uma Unesp que seja cenário de diálogo, respeito, confiança, acolhimento e pluralidade”.