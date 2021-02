Botucatu: traficante com espingarda é preso com drogas a 15 metros de delegacia e de escolas infantis

Além das drogas foi apreendida uma espingarda

Do Leia Notícias

Um traficante de 25 anos foi preso nesta quarta-feira, 10, em Botucatu, em um ponto de venda de droga a apenas 15 metros da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e de duas escolas infantis, no Bairro Alto.

De acordo com o Delegado Dr. Paulo Buchignani, os policiais civis apreenderam com o traficante: maconha em tabletes e buchas, cocaína, balanças de precisão e espingarda calibre 12. “Foi uma questão de honra. Tão logo chegou a informação já começamos a trabalhar intensamente para a prisão do traficante, pela sua ousadia, em manter um ponto de venda de drogas nas proximidades de 3 delegacias de Polícia e de duas escolas infantis. Aliás, essa circunstância agrava a pena de tráfico”, disse o Delegado.

Trabalharam na operação os investigadores João Bassetto, Alexandre, Valmir, Margareth, Emerson e Rafael, além dos escrivães Bruno e Sheila.