Comércio em Botucatu abrirá as portas no Carnaval

Segundo o sindicato, a mudança está prevista em um decreto municipal, no caso, o 12.189

Da Redação

O Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomércio) confirmou a abertura das lojas nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro, que originalmente seriam destinados ao Carnaval. Na convenção coletiva da categoria, o primeiro dia seria trocado como compensação para o dia 9 de julho, feriado da Revolução Constitucionalista de 1932.

Segundo o sindicato, a mudança está prevista em um decreto municipal, no caso, o 12.189, assinado em 25 de janeiro pelo prefeito Mário Pardini (PSDB). No entanto, o texto dispõe sobre feriados e pontos facultativos nas repartições públicas municipais, transformando os dias em úteis, com expediente nas repartições. Um decreto, em âmbito estadual, também cancela o carnaval em São Paulo.

Botucatu encontra-se oficialmente na Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia de covid-19. No entanto, outro decreto em âmbito municipal, revoga medidas restritivas impostas pelo governo estadual, principalmente quanto a comércio e serviços. O documento equipara a Cidade a outras na Fase Laranja.

Na etapa laranja, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido.