Covid-19: Botucatu acumula 64 novos casos em 24 horas

Pandemia ainda matou 89 botucatuenses

Da Redação

Nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, Botucatu registrou 64 novos casos de Covid-19. Com isso, o acumulado chega a 6966, sendo que ontem eram 6902.

Há 36 botucatuenses internados em hospitais para tratamento, sendo que desse total, 33 são positivos ao novo coronavírus e 19 estão em terapia intensiva (UTI).

As taxas de ocupação de leitos em UTI no Hospital das Clínicas é de 106%, com todas as 30 vagas em uso. Por isso, mais dois espaços foram acionados emergencialmente, também ocupados. Na rede privada, 80% dos dez leitos estão em uso.

Na Cidade, 443 moradores estão em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processados criminalmente.

A Pandemia ainda matou 89 botucatuenses e outros 6401 estão recuperados.