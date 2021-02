Enare abre período para selecionados escolherem locais de atuação

Até duas universidades com vagas disponíveis podem ser escolhidas

Da Redação

O Exame Nacional de Residência Ebserh (Enare) começou mais uma etapa do processo seletivo. Os candidatos selecionados na primeira fase já podem escolher onde desejam realizar a Residência, de acordo com a nota alcançada. Até duas instituições para o curso escolhido no ato da inscrição podem ser apontadas.

Até o dia 12 de fevereiro, os candidatos devem acessar o site do Enare e indicar a primeira escolha para a admissão. A segunda chance será da meia-noite do dia 17 até as 23h59min de 19 de fevereiro (horário de Brasília), voltada apenas para os candidatos não classificados dentro das vagas disponíveis na primeira opção, como previsto nos editais publicados do exame.

As provas do Enare foram aplicadas no dia 10 de janeiro em todas as capitais do país e nas cidades de Araguaína (TO), São Carlos (SP) e Lagarto (SE), com a presença de 2.787 candidatos.

No total, 405 vagas foram disponibilizadas, sendo 304 para 41 especialidades de residência médica, oito para Residência Uniprofissional (entre Enfermagem e Física Médica) e 93 para a Residência Multiprofissional. Nesse último grupo, estão incluídos enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, odontólogos, nutricionistas e profissionais de Educação Física.

Sobre a Rede Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.