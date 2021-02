Morre “Seu Fernando”, funcionário responsável pela criação do Museu da EECA

Fernando foi vítima de uma grave infecção urinária

Da Redação

Morreu nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, Luiz Fernando dos Santos, aos 64 anos, agente de Serviços Escolares na Escola Estadual Cardoso de Almeida (EECA) há 27 anos, e responsável pela estruturação do museu montado nos porões da instituição.

Segundo comunicado oficial da escola, Fernando foi vítima de uma grave infecção urinária. “Seu Fernando sempre foi muito querido pelos alunos, especialmente pelos mais novos, os alunos da tarde. Assim como é de seu feitio, partiu discretamente, em sua casa, afastado do trabalho devido à pandemia, deixando em todos da Meiga Escola, profunda saudade e a linda herança do museu escolar idealizado por ele no porão da escola. Todos da equipe escolar solidarizam com a família de Seu Fernando pelo luto. A direção escolar “abraça” a comunidade escolar nesse momento de tristeza e pede preces e orações para que momentos difíceis assim nos fortaleçam”, postou a direção do estabelecimento de ensino.

EECA EM LUTO – Parte Seu Fernando

Em 2019 recebeu uma moção de Congratulação da Câmara de Botucatu pelos serviços prestados à comunidade, principalmente pelo museu na escola centenária, uma das principais atrações turísticas do município. Luiz Fernando foi sepultado na tarde desta quarta-feira, no Cemitério Portal das Cruzes.

