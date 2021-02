Prefeitura de Bauru edita decreto que devolve cidade à fase vermelha com comércio fechado

Uma edição extra do Diário Oficial foi publicada na noite desta terça com o comunicado da suspensão dos efeitos da lei e o decreto para seguir a fase vermelha, o que significa que os setores como o comércio, por exemplo, precisarão fechar suas portas, seguindo as regras da fase vermelha. Os bares e restaurantes só poderão funcionar no sistema delivery e drive thru. (Veja aqui o decreto)