São Manuel cancela pontos facultativos para o carnaval

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel acompanhou o decreto do Governo do Estado e cancelou os pontos facultativos do Carnaval, que seriam concedidos de forma habitual na segunda-feira (15) e na terça-feira (16).

O Carnaval não é considerado um feriado nacional. Nas repartições públicas municipal o expediente será mantido normalmente, sem folga. Já nas empresas privadas, caberá a cada empregador decidir.

As festividades de Carnaval também foram canceladas pela Administração Municipal, como forma de evitar aglomerações em razão da pandemia. O calendário de feriados e pontos facultativos durante o ano de 2021, já estão definidos e podem ser conferidos nesta matéria.