Botucatu: homem é preso ao esconder meio quilo de maconha debaixo do banco do carro

Houve perseguição durante 4 quarteirões ao acusado de transportar a droga

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou na noite desta quarta-feira, 10 de fevereiro, a prisão de um homem por tráfico de entorpecentes, no Jardim Botucatu, no Distrito de Rubião Júnior. Com ele, ocorreu a apreensão de dois tijolos de maconha totalizando 517 gramas.

Em patrulhamento nas proximidades do Estádio Severino de Almeida, os agentes municipais visualizaram um Volkswagen Gol na cor preta, parado no entorno do complexo esportivo. Ao verificar aproximação da viatura, o motorista saiu em arrancada, sendo posteriormente perseguido pela GCM. A ação durou quatro quarteirões pelo bairro, quando o motorista ficou sem opção de rotas de fuga.

Feita abordagem e busca inicial, não foi encontrado nada de ilícito. No entanto, embaixo de um dos bancos do veículo, foram encontrados dois tijolos de maconha, pesando 517 gramas. Durante interrogatório, o suspeito de 38 anos admitiu que fazia o transporte da droga e que pelo serviço receberia R$ 500.

Foi dada voz de prisão e o homem encaminhado ao Plantão Policial e está à disposição da Justiça. O nome do acusado não foi divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.