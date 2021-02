Correios atenderão normalmente na próxima semana devido à suspensão do Carnaval

Haverá atendimento nas agências e entrega dos objetos postais conforme as condições vigentes

Da Redação

Com a suspensão do feriado de carnaval no Estado de São Paulo, a Superintendência Estadual dos Correios de São Paulo Interior informa que suas unidades operacionais e de atendimento funcionarão normalmente. Assim, nos dias 15, 16 e 17/2/21, no Estado, haverá atendimento nas agências e entrega dos objetos postais conforme as condições vigentes.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) atenderá normalmente nessas datas, das 8h às 20h. Os clientes poderão registrar manifestações ou obter informações sobre produtos e serviços no site dos Correios: www.correios.com.br.