Palmeiras é superado nos pênaltis e termina o Mundial em 4º, pior classificação de um sul-americano no torneio

Da Redação

O Palmeiras terminou a sua participação no Mundial de Clubes com o quarto lugar na bagagem. Nesta quinta-feira (11), o time do técnico Abel Ferreira foi derrotado pelo Al Ahly, do Egito, nos pênaltis (3 a 2), após empate sem gols no tempo normal, no Education City Stadium, em Al Rayyan, no Catar.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para a reta final do Campeonato Brasileiro e para a decisão da Copa do Brasil. Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo erraram as cobranças dos paulistas, enquanto Gustavo Scarpa e Gustavo Gómez fizeram os gols.