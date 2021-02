Plataforma digital traz informações detalhadas sobre os municípios paulistas

Painel Seade de Municípios está disponível a todos os interessados, não há necessidade de cadastro

Da Redação

A Fundação Seade, vinculada ao Governo do Estado, disponibilizou uma plataforma interativa de consulta de dados sobre os municípios do Estado de São Paulo. É o Painel dos Municípios, que pode ser consultado aqui.

As informações estão dispostas em painéis com gráficos, tabelas e mapas, agrupados em cinco tópicos: População, Economia, Emprego, Saúde e Educação.

No tópico População, o painel exibe dados sobre a população total do município, a densidade demográfica, a população por sexo e por faixa de idade, o grau de urbanização e o número de habitantes por domicílio.

No item Economia, há informações sobre o PIB municipal, o PIB per capita, a distribuição do riqueza material entre indústria, serviços e agricultura, o valor das exportações e das importações e a produção agropecuária.

A aba Emprego inclui dados sobre evolução do emprego formal, do rendimento médio, segundo grau de escolaridade e setor de atividade.

O campo da Saúde apresenta dados sobre o número de leitos hospitalares, médicos e enfermeiros na localidade, bem como o número de leitos do Sistema Único de Saúde e do setor privado.

Em Educação, há informações sobre matrícula por rede de ensino, municipal, estadual e privada, taxa de ocupação em creche, pré-escola, ensino fundamental e médio. Índices obtidos pelo município no IDEB também são compartilhados, desde o ano de 2015 até 2019.

O Painel Seade de Municípios está disponível a todos os interessados, não há necessidade de cadastro, nem de conhecimento prévio para a visualização dos dados. Ele é intuitivo e de fácil utilização.