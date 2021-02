População paulista cresceu 20% em 20 anos

80 municípios possuem mais de 100 mil habitantes e abrigam 75,9% da população paulista

Da Redação

As projeções do Seade indicam que o Estado de São Paulo atingirá o patamar de 44,9 milhões de habitantes em 2021. A população cresceu 20% em 20 anos, com um acréscimo de 7,4 milhões de pessoas, reafirmando São Paulo como o estado mais populoso do Brasil.

A redução da fecundidade influenciou a diminuição da proporção de jovens, enquanto as gerações antigas e mais numerosas se deslocaram em direção ao topo da pirâmide. A idade mediana, que divide a população em duas parcelas iguais, passou de 27,9 anos, em 2001, para 35,7 anos, em 2021, mostrando que, em duas décadas, essa idade aumentou quase oito anos e deverá se expandir ainda mais no futuro.

Em 2021, o índice de envelhecimento no Estado de São Paulo é de 83 pessoas de 60 anos e mais para cada 100 menores de 15 anos. Na análise regional, há maior concentração de municípios com índices superiores a 100 ao norte e oeste do estado, enquanto a leste e ao sul aparecem os índices inferiores a 100. Em 281 municípios, o número de idosos supera o de crianças e jovens, destacando-se Álvares Florence (240,3) e Santana da Ponte Pensa (261,3). Já em 364 municípios as crianças e jovens superam os idosos, em especial Bom Sucesso de Itararé (43,1), Itapevi (43,8) e Bertioga (43,9).

A análise segundo o porte populacional indica que, dos 645 municípios paulistas, 507 têm menos de 50 mil habitantes e respondem por apenas 15,3% da população estadual. Eles se distribuem em todo o território, sendo que aqueles com até 10 mil estão concentrados, principalmente, na área centro-oeste do estado. Por outro lado, 80 municípios possuem mais de 100 mil habitantes e abrigam 75,9% da população paulista, os quais localizam-se mais comumente em áreas metropolitanas ou se configuram como sedes regionais. Sozinha, a capital responde por 26,6% do contingente estadual.

