Polícia Militar abre concurso para 2.700 vagas de soldado

Os candidatos precisam ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos

Da Redação

A Polícia Militar de São Paulo (PM/SP) está com as inscrições abertas para 2.700 vagas de soldado PM de segunda classe, com remuneração inicial de R$ 3.318.

Os interessados deverão se inscrever até 25 de fevereiro, pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela seleção. O endereço é www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 57.

Os candidatos precisam ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além do ensino médio completo. A altura mínima exigida é de 1m55 para mulheres e de 1m60 para homens.

A aplicação da primeira prova, com questões objetivas e dissertativas, está prevista para 11 de abril, um domingo, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O edital, com todas as informações sobre o certame, pode ser visto no site da Vunesp. Outras informações podem ser obtidas pelo site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.