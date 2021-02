Botucatu: acusado de tráfico tenta escapar da polícia pulando do terceiro andar de prédio na Vila Jardim

Fato, registrado no dia 10 de fevereiro, resultou na prisão de dois homens

Da Redação

A Polícia Militar efetuou mais um flagrante de tráfico de entorpecentes em Botucatu. O fato, registrado no dia 10 de fevereiro, resultou na prisão de dois homens, além de 360 porções de entorpecentes e munição de armas de uso restrito.

O flagrante ocorreu na região da Vila Jardim, onde a equipe da PM realizava patrulhamento quando avistaram em um conjunto habitacional, alguns homens realizando a comercialização de entorpecentes. Ao verificar que a viatura adentrava o condomínio, dois homens saíram correndo. Os policiais conseguiram abordar um deles, sendo que o segundo escondeu-se em um apartamento.

Quando a polícia entrou no imóvel, que se encontra no terceiro andar, o homem pulou pela janela. O suspeito sofreu trauma craniano e quebrou as pernas. Foi levado até o Pronto Socorro Adulto, sendo posteriormente levado ao Plantão da Polícia Civil.

Foram apreendidas 162 porções de maconha, 116 porções de cocaína, 88 porções de crack, além de munição de calibre 9 milímetros. Com os dois homens ainda foram encontrados R$ 2,.268 em espécie.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido à Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.