Botucatu: decreto confirma volta às aulas presenciais para 22 de fevereiro

Retorno será facultativo e quantidade de alunos permitidos segue a regulação estadual

Da Redação

Os estudantes têm data para voltar às aulas presenciais em Botucatu: 22 de fevereiro. Decreto emitido pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) na tarde deste sábado, 13, estabelece a permissão para que escolas em âmbito municipal e particular, da educação infantil, possam retomar suas atividades.

Segundo o documento, disponível no Semanário Oficial a volta às aulas será opcional, ficando a critério dos pais e de alunos. Os estabelecimentos de ensino deverão respeitar os critérios de limitações de quantidade de estudantes, além da adoção de protocolos que venham a garantir distanciamento e higiene.

A quantidade de alunos permitidos segue a regulação estadual, que estabelece números por cada fase do Plano São Paulo de combate à pandemia. Botucatu, pelos critérios do governo paulista, está na Fase Vermelha mas, um decreto municipal flexibiliza tal etapa.

Conforme o governo paulistas, nas nas unidades de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, têm a seguinte limitação: nas fases vermelha ou laranja, com a presença limitada a até 35% do número de alunos matriculados; na fase amarela, com a presença limitada a até 70% do número de alunos matriculados; na fase verde, admitida a presença de até 100% do número de alunos matriculados.

Quanto a retomada de instituições de ensino superior, o decreto emitido neste sábado estabelece que as mesmas sigam o que diz a regulação estadual, que também permite o retorno gradativo das atividades. As aulas poderão ser retomadas nas fases amarela, com presença limitada a até 35% do número de alunos matriculados e verde, com a presença limitada a até 70% do número de alunos matriculados. As aulas e atividades presenciais dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e biomedicina poderão ser retomadas em qualquer fase do Plano São Paulo, admitida a presença de até 100% do número de alunos matriculados.

Para ler o decreto, na íntegra, basta acessar aqui.

Comitê avaliará a retomada das aulas

A retomada das aulas poderá ser suspensa mediante avaliação periódica conforme a evolução da pandemia em Botucatu. Para isso, o decreto Nº 12.212 de 11 de fevereiro criou a comissão de acompanhamento, planejamento e avaliação de retorno das aulas presenciais nas redes municipal, estadual e particulares, que terá a função de fixar medidas e protocolos para o retorno presencial das atividades escolares. A coordenação das atividades da comissão, ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, por intermédio de sua Secretária Cristiane Amorim Rodrigues.

Esta comissão é composta pelos seguintes membros