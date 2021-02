Botucatu: homem é preso após furtar ferramentas e ferro de reconstrução de ponte

Flagrante ocorreu após homem descarregar materiais do carro

Da Redação

Um homem foi preso na tarde deste sábado, 13, após furtar materiais de construção que seriam usados para a reconstrução de uma das pontes danificadas pelas chuvas de fevereiro de 2020.

Conforme consta em boletim de ocorrência da Guarda Civil Municipal, o fato ocorreu na Vila Jardim. Após denúncia, a viatura se deslocou até o local, onde verificou que um dos galpões da empresa contratada para a reconstrução da estrutura estava arrombado e sem diversas ferramentas.

Com o conhecimento das características físicas do suspeito, houve patrulhamento pela região. Foi encontrado um homem que retirava diversas barras de ferro que estavam amarradas no bagageiro do veículo.

Foi feita abordagem e, após ser questionado sobre a procedência do material, o homem confessou a prática do crime.

Relatou, ainda, ter furtado essa mesma obra em datas anteriores, vendendo uma certa quantidade de barras em um depósito de sucatas da cidade.

Ao ser vistoriado o local, notou-se um arrombamento de uma grade assim como de um cadeado de um depósito onde contém uma certa quantidade de barras de ferros.

O homem foi conduzido até o plantão policial, juntamente com os materiais e o veículo utilizado na prática do furto.

Foi definida fiança de R$ 1.100, valor este que o homem não tinha, sendo transferido para o Centro de Detenção Provisória de Itatinga.