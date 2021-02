Forças de Segurança realizam fiscalização para coibir aglomerações em Botucatu

Ação percorreu diversos pontos de Botucatu

Da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu realizaram na noite desta sexta-feira, 12 de fevereiro, operação conjunta para coibir festas clandestinas e aglomerações.

Junto com a Vigilância Sanitária do Estado, a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM), vistoriou vários estabelecimentos comerciais do município, situados no bairro do Rio Bonito, Av. Prof Rafael Laurindo, Av. Dr. Vital Brasil, Rua Costa Leite.

Foram notificados comerciantes e clientes que não estavam utilizando máscara.

A GCM também notificou um estabelecimento comercial que estava funcionando fora do horário do Alvará de Funcionamento. Agentes da Vigilância distribuíram máscaras e realizaram orientações.