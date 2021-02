Hospital das Clínicas de Botucatu alcança a marca de 300 pacientes recuperados da Covid-19; ocupação de leitos UTI está em 106%

Há 70 pessoas vindas de todo o interior paulista internadas no HCFMB

Da Redação

Prestes a completar um ano de trabalho na assistência contra a Covid-19, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) registrou neste sábado, 13 de fevereiro, a 300ª alta hospitalar de paciente. O número consta em boletim oficial emitido pela unidade, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

As altas mais recentes referem-se a dois homens, de 58 e 74 anos, moradores de Botucatu. Mesmo com tais recuperações, a unidade ainda registrou duas mortes, de dois homens, de 84 anos, morador de Pardinho, e de 66 anos, de Porangaba. Desde o início da pandemia, 162 pessoas morreram no hospital em decorrência do novo coronavírus.

Mesmo com as altas e óbitos, a ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) exclusivos para a covid-19 encontra-se acima da capacidade, com taxa de 106%. Isso significa que todas as 30 vagas estão em uso, sendo necessária a abertura de mais dois espaços emergenciais, que também recebem pacientes.

Há 70 pessoas vindas de todo o interior paulista internadas no HCFMB, que é hospital referência SUS para o Centro-Oeste paulista. Desse total, 48 têm diagnósticos positivos à Covid-19.

Confira a nota oficial emitida pelo HCFMB