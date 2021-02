Instituto Adolfo Lutz confirma variante da Covid-19 em Jaú

Três amostras foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz

Da Redação

A Prefeitura de Jaú e o Instituto Adolfo Lutz confirmaram neste sábado, 13 de fevereiro, a existência da variante brasileira do vírus SARS-Cov2, no município.

Conforme postagem na página oficial da Prefeitura jauense, foram enviadas amostras obtidas de pacientes daquele município, a fim de obter informações e técnicos para as ações em vigilância. “Venho com tristeza anunciar que nossa idade esta passando com o vírus que está contagiando Manaus. Peço para que a população não saia de casa”, alertou o prefeito Ivan Cassaro.

Os materiais foram encaminhados ao Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz – LEIAL, responsável pelas atividades de sequenciamento na Instituição, que apontou a variante brasileira do coronavírus conhecida como P.1, já identificada em dez estados, incluindo São Paulo.

As amostras tiveram material genético extraído no mesmo dia e, após verificação da viabilidade de realização dos processos, foi possível concluir o sequenciamento do SARS-CoV-2 presente em tais amostras, verificando-se a Variante de Atenção brasileira. Há investigação se tal variante por indícios de que seja mais transmissível que o Coronavírus Sars-CoV-2.

Jaú tem 7242 casos confirmados de Covid-19, com 231 óbitos confirmados. Os números levaram a prefeitura local a adotar medidas mais restritivas quanto a circulação de pessoas, adotando lockdown.