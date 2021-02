Primeiros leitos semi-intensivos para tratamento da Covid-19 são estruturados no Hospital Sorocabana

Serão dez leitos semi-intensivos que poderão ser dobrados

Da Redação

Os primeiros leitos semi-intensivos destinados ao tratamento da Covid-19 no Hospital Sorocabana foram instalados esta semana. Anúncio foi feito neste sábado, 13 de fevereiro, pelo prefeito Mário Pardini em sua rede social.

A instalação dos espaços faz parte do pacote de investimentos para o coronavírus apresentados pelo Poder Público em 31 de janeiro.

Uma das iniciativas é reabertura do Hospital Sorocabana com dez leitos para cuidados em semi-intensivos. Será liberada uma ala inteira, que poderá ter a capacidade dobrada em caso de urgência. O Sorocabana, após a Pandemia, terá uso permanente no sistema de saúde.

Objetivo será desafogar o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) que tem apresentado saturação na ocupação dos leitos em terapia intensiva (UTI). Atualmente há 30 vagas, com todas ocupadas neste sábado.

