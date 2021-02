Botucatu: mulher é presa por tráfico de entorpecentes nas proximidades de escola

Contra ela havia um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes

Da Redação

A Guarda Civil Municipal de Botucatu deteve, na noite deste sábado (13), uma mulher com pendências judiciais por crime de tráfico de entorpecentes. O fato ocorreu na região do 24 de Maio, nas proximidades do Centro de Educação Infantil, Rafaela Cristina Francisco Benato.

Consta que durante o patrulhamento no período da noite, diversas pessoas estavam sentadas em frente a uma residência quando uma mulher, de 27 anos, levantou repentinamente, despertando suspeita dos agentes municipais.

Durante abordagem a mulher disse que poderia ter problemas com a Justiça, fato confirmado quando da verificação no sistema de antecedentes criminais. Contra ela havia um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes.

A mulher foi encaminhada ao Plantão Policial, onde foi elaborado Boletim de Ocorrência e a mulher, detida à disposição da justiça. O nome da acusada não teve divulgação por causa da Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.