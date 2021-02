Forças de Segurança prosseguem com ações contra festas clandestinas e aglomerações

Foram realizadas visitas a diversos pontos residenciais e comerciais denunciados por populares

Da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu prosseguiram na noite deste sábado, 13 de fevereiro, com ações de fiscalização e averiguação de denúncias contra festas clandestinas e aglomerações no município. A mobilização reuniu a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM) e a Vigilância Sanitária.

Foram realizadas visitas a diversos pontos residenciais denunciados por populares, além de corredores comerciais, bares, chácaras e balneários da cidade. Até o momento não havia sido lavrado flagrante de multas ou penalidades. Estas ações vão até a próxima terça-feira, 16.

Realização de festas clandestinas com cobrança de ingressos estão proibidas em Botucatu durante a situação de pandemia de Covid-19, conforme lei aprovada pela Câmara Municipal em agosto de 2020. Descumprimento pode acarretar multa de R$ 15 mil aos organizadores.

Denúncias de aglomerações e festas clandestinas podem ser feitas na Guarda Civil Municipal, pelo telefone 199.

