Quase 400 se inscreveram para oficinas culturais gratuitas em Avaré

Os cursos são gratuitos

Da Redação

Quase 400 pessoas se inscreveram para os cursos oferecidos pelas Oficinas Culturais “José Reis Filho”, superando as expectativas. A adesão do público consta no balanço divulgado pela Secretaria Municipal da Cultura.

Os cursos são gratuitos. São oferecidas aulas de violão, ukulele, flauta doce, teclado, coral, teoria musical e também de instrumentos da Banda Marcial Municipal. O projeto oferece ainda aulas de teatro e dança.

Aulas virtuais

As atividades começaram no dia 8 de fevereiro em ambiente virtual, uma vez que as aulas presenciais do projeto da Secretaria Municipal da Cultura estão suspensas devido à pandemia da Covid-19.

“A Secretaria Municipal da Cultura agradece a todos os que manifestaram interesse em participar do projeto”, disse a pasta em comunicado.