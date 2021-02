Botucatu: polícia prende quadrilha responsável por roubos a casas; um dos envolvidos é morto durante fuga

Grupo efetuou o roubo de veículos, equipamentos eletrônicos e diversos objetos na região

Da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu realizaram na noite deste domingo, 14 de fevereiro, prisão de cinco homens por roubos a veículos e residências na região. Outro elemento que integrava a quadrilha foi morto durante fuga, na cidade de São Pedro. Consta que o grupo- cujos integrantes tinham idades de 20, 22, 27,31 e 33 anos- com dois botucatuenses e demais vindos de Campinas, efetuou também o roubo de um Toyota Corolla em Anhembi.

A ação ocorreu após investigação da Polícia Civil e patrulhamento da Polícia Militar, quando a guarnição recebeu a informação de que um Chevrolet Monza da cor vinho foi utilizado em assaltos na região e visto em circulação por Botucatu. A PM fez a localização do automóvel, estacionado, na Rua Manoel Luiz dos Santos, na Vila São Lúcio. O motorista foi abordado e apresentou nervosismo. Sua esposa, acompanhante no carro, confirmou que havia algo errado ocorrendo na residência há alguns dias, onde homens de Campinas estavam frequentando o local, portando inclusive armas de fogo. Confirmou que o marido participou de roubos em Anhembi e também em Botucatu.

Na residência foram encontrados diversos objetos provenientes dos roubos como bebidas, televisores, tablet, cartões de débito e crédito, relógios, telefones celulares, além de dinheiro em espécie. O homem então relatou onde os demais envolvidos estariam escondidos.

A PM foi então a Vitoriana em uma residência apontada pelo indivíduo detido, onde mais três homens se encontravam. No local estava a chave de um Toyota Corolla, objeto roubado em Anhembi. Detidos, os demais acusados relataram que o veículo foi deixado em meio a um canavial próximo ao Alvorada da Barra. Naquele bairro estaria mais um dos envolvidos, onde a polícia deslocou-se até uma chácara. A residência estava totalmente aberta, mas sem ninguém. Foram localizados um jet ski Yamaha, um quadriciclo Honda, além de relógios, perfumes e bebidas. No entanto, o envolvido já tinha fugido em um Chevrolet Montana.

Avisadas, as demais guarnições da PM pela região passaram a patrulhar as rodovias onde, em São Pedro, a equipe policial encontrou o veículo com as informações passadas. O motorista, antes de ser abordado, disparou contra os policiais, sendo baleado na sequência. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os homens detidos ainda informaram que duas espingardas utilizadas nos assaltos, subtraídas através da prática de roubo, estavam em um apartamento no Residencial Cachoeirinha, objetos estes localizados pela polícia.

Segundo a PM, os acusados praticavam os crimes após estudar as vítimas, sempre à noite. Em um dos casos fizeram uma mulher e idoso reféns. Os homens estavam armados com duas espingardas calibre 12 e uma pistola Taurus calibre 40 com dez munições, além de três carregadores de cartuchos vazios.

Os envolvidos foram presos e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga. Os nomes não foram divulgados devido à Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.