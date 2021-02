Divulgados locais de votação para eleição da ASU, em 24 de fevereiro

Duas chapas foram homologadas para esta eleição, Vida Nova e InovaASU

Da Redação

A Associação dos Servidores da Unesp (ASU) passa, no próximo dia 24 de fevereiro, por processo eleitoral que visa a escolha de sua nova gestão para mandato até 2023. Votação ocorrerá das 8 às 17, sendo que a apuração será feita na sequência.

Serão cinco postos fixos instalados nas unidades da Unesp em Rubião Júnior e na Fazenda Experimental do Lageado. Além disso, mais duas urnas itinerantes passarão por setores diversos da universidade.

Tem direito a voto os associados com a situação regularizada junto à entidade, além de estar filiado há seis meses. Devem apresentar, no ato de votação crachá de identificação ou documento com foto.

Duas chapas foram homologadas para esta eleição, Vida Nova e InovaASU. Além da diretoria, os associados deverão escolher os integrantes do Conselho Fiscal. A posse dos eleitos está marcada para 24 de março.

Confira os locais de votação:

Leia mais: