Vítima foi uma mulher de 89 anos

Da Redação

São Manuel registrou mais um óbito pelo novo coronavírus nesta segunda-feira, 15 de fevereiro. Vítima foi uma mulher de 89 anos.

Com isso, chegam a 30 as mortes pela doença no município. Segundo boletim epidemiológico, são 1605 casos confirmados da doença, desde o início da Pandemia. Há onze pessoas internadas em hospitais.

Além disso, 64 residentes estão em quarentena domiciliar obrigatória. O município ainda tem 1500 pessoas recuperadas.