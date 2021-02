Seade acompanhará dados do turismo do Estado de São Paulo

Estado de São Paulo é o líder nacional na movimentação econômica do turismo

Da Redação

A partir de abril, o acompanhamento das atividades econômicas e de empregos no turismo contará com o reforço técnico da Fundação Sistema Estadual de Análises de Dados (Fundação Seade).

Por meio de um termo de cooperação assinado com a Secretaria de Turismo do Estado, o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) terá acesso aos estudos globais, de todo o Estado, aos recortes por região administrativa e por segmento de atividade.

Na prática, o turismo fará parte do painel de dados do Seade, assim como a indústria, o comércio e os serviços.

Para o secretário estadual de Turismo, Vinicius Lummertz, a iniciativa vai agregar subsídios para a evolução do setor. “Teremos metodologias de cálculo do valor adicionado e indicadores conjunturais para o acompanhamento da atividade”.

Já o diretor-adjunto de Metodologia e Produção de Dados da Fundação Seade, Carlos Eduardo Torres Freire, destacou a importância desta cooperação técnica. “O Seade vai analisar a viabilidade, a consistência e a confiabilidade das bases de dados para a construção de indicadores. A produção de informações sobre o Turismo é um projeto estratégico para o Estado de São Paulo”.

O estado de São Paulo é o líder nacional na movimentação econômica do turismo. É o principal destino, com mais de 44 milhões de viagens – dados pré-pandemia – e também o principal emissor de turistas para os demais estados e o exterior.