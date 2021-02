Trecho que liga Bauru e Botucatu estará interditado na quinta-feira (18)

Desvio será implementado com a sinalização de orientação ao motorista

Da Redação

A CART Concessionária de Rodovias, em alinhamento com a Via Rondon, irá interditar nesta quinta-feira, 18, a alça de saída da SP-225 – Rodovia João Baptista Cabral Rennó, que dá acesso à pista sentido Bauru-Botucatu da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon.

Das 8h às 17h, o dispositivo localizado no km 235+040 será submetido a serviços de adequação na sinalização horizontal. O desvio será implementado com a sinalização de orientação ao motorista, que terá como opção o dispositivo de acesso e retorno localizado na mesma confluência.

O local estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência, dispositivos de sinalização, homens bandeiras e equipes treinadas para a execução e orientação do condutor. A recomendação é dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e manter a atenção a sinalização do local e a dinâmica de tráfego.