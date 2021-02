Botucatu não deverá receber novos lotes de vacinas para Covid-19 esta semana, informa secretário

Segundo ele, das mais de 11.700 doses aplicadas, 72% referem-se a profissionais da saúde

Da Redação

Após vacinar mais de 11 mil moradores de grupos prioritários como profissionais da saúde e idosos contra a covid-19, Botucatu não receberá novos lotes do imunizante nos próximos dias, conforme explicou o secretário municipal de saúde, André Spadaro.

“A vacinação de idosos com 80 anos ou mais está prevista pelo governo do estado para ter início em 1º de março. Não há previsão de recebimento de novo lote de vacinas nesta semana, conforme informações repassadas pela Vigilância Epidemiológica estadual. Seguimos em tratativas com a Secretaria de Estado da Saúde com objetivo de pactuar um novo lote de vacinas para dar prosseguimento na cobertura aos profissionais de saúde”, frisou Spadaro.

Segundo ele, das mais de 11.700 doses aplicadas, 72% referem-se a profissionais do setor, que devem tomar novamente o imunizante dentro de alguns dias. O secretário frisou que novas reuniões devem ser feitas entre município e estado para a viabilização do envio de mais destes produtos.

A vacinação para idosos com 85 anos ou mais prosseguirá até esta quarta-feira, 17 de fevereiro, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), ou mesmo em residências para acamados. Esta etapa será estendida até o final da semana.