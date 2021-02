CDHU abre renegociação de dívidas com mutuários em todo o Estado

Valores a serem renegociados pela companhia atingem R﹩ 153,7 milhões

Da Redação

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Habitação, enviou à casa de 46.867 mutuários com três ou mais prestações em atraso uma carta oferecendo proposta de acordo para parcelamento da dívida até o final do contrato de financiamento. No total, os valores a serem renegociados pela companhia atingem R﹩ 153,7 milhões, que serão reinvestidos na construção de mais moradias populares.

Pela proposta enviada, cada um dos mutuários inadimplentes recebe em sua casa um boleto personalizado, já calculado o valor da entrada que corresponde a no mínimo 10% de toda a dívida, com data de pagamento para 22 de fevereiro. O mutuário também é informado na carta qual será o valor mensal das prestações futuras do acordo. Depois de efetuar o pagamento desta parcela de entrada, o mutuário receberá um novo carnê, cujas prestações já vão incluir os valores atrasados acordados.