Covid-19 pode afetar e deixar sequelas no sistema reprodutor masculino

Os pacientes que participaram do estudo tinham entre 18 e 55 anos, faixa etária sexualmente ativa e com propósito de fertilidade. Teixeira conta que o critério de exclusão entre os selecionados foi muito rígido, para garantir que outros problemas não estivessem causando acometimento testicular. “Nós verificamos com urologista por meio de exame físico e depois ultrassom. Este último é um ótimo método para avaliar o aspecto do testículo, sendo a melhor forma de verificar se há orquite e epididimite.”

Dos 26 pacientes, nenhum deles apresentou dores escrotais, entretanto 42,3% tinham epididimite. Segundo Teixeira, o trabalho chama a atenção para os exames físicos e de ultrassonografia em pacientes de quadro moderado com o intuito de identificar uma epididimite. “Mesmo na ausência de dores no testículo, eles podem ter essa inflamação que, no futuro, poderá causar algum problema.”

Jorge Hallak também atenta para o estudo dos problemas que o novo coronavírus pode causar à saúde reprodutiva masculina.

“É uma doença muito mais séria do que imaginávamos em termos de saúde do homem, em particular. O segundo órgão, depois do pulmão, com maior quantidade de receptores ACE2 é o testículo.”

Agora, os pesquisadores estão desenvolvendo estudos para entender melhor como o SARS-CoV-2 pode afetar os hormônios masculinos, principalmente a testosterona, e também buscam responder por qual motivo homens morrem mais de covid-19 do que mulheres. Para a última questão, os cientistas procuram provar que esse índice de mortalidade maior é um fenômeno biológico.