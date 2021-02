Hospital das clínicas de Botucatu lança Guia de Tratamento contra o Câncer Infantil

Da Redação

Na segunda-feira, 15 de fevereiro, foi lembrado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil e, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no ano de 2020, a estimativa era de quase 8,5 mil novos casos da doença entre crianças e adolescentes no Brasil.

Para esclarecer as principais dúvidas sobre o tratamento e a internação dos pequenos pacientes, o setor de Oncologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) elaborou um Guia de Tratamento Oncopediátrico, destinado aos pacientes que se encontram em tratamento contra o câncer infantojuvenil no Hospital, bem como a seus familiares.

O material foi elaborado pelas médicas assistentes da Oncologia Pediátrica do HCFMB Débora Garcia Gasperini e Manuella Pacífico de Freitas Segredo (chefe do setor).

O guia será fornecido, a partir deste mês de fevereiro, durante a primeira consulta da criança ou adolescente com a equipe da Oncologia Pediátrica. Dentre os conteúdos do material, os pacientes e suas famílias poderão conhecer mais sobre o serviço oferecido no HCFMB, saber como funciona a rede de apoio composta pela equipe multiprofissional, como será realizado o atendimento, tirar dúvidas sobre os tipos de tratamento e os cuidados gerais e alimentares da criança e adolescente com câncer.