Avaré divulga calendário oficial da vacinação contra a Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de Avaré vem a público detalhar o cronograma oficial da vacinação contra a Covid-19. Conforme anunciado, a etapa atual é voltada para idosos com idade entre 85 e 89 anos. A primeira fase já havia imunizado munícipes a partir de 90 anos.

Já a aplicação em idosos a partir de 80 anos deve começar em 1º de março. A pasta reitera que não há informações sobre as etapas seguintes, já que as mesmas dependem da disponibilização de novos lotes da vacina.

No momento, a Secretaria Municipal da Saúde aguarda a orientação dos governos estadual e federal para divulgar novas informações.

Locais de vacinação

Idosos entre 85 e 89 anos recebem a primeira dose no Centro de Saúde I (Postão da Rua Acre), das 8 às 16 horas. O endereço é Rua Acre, nº 1281.

Outra opção é o sistema drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel (Emapa). A aplicação acontece das 8 às 11 e das 13 às 16 horas na área coberta localizada no interior do recinto.

Acamados

Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção que se enquadrem no público-alvo vão receber a vacina no próprio domicílio. Basta entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (14) 3711-2403 ou procurar a unidade de saúde mais próxima para informar os dados do paciente.