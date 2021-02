Festival de Música Raiz de Pardinho será virtual em 2021 e está com inscrições abertas

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o 12º Festival de Música Raiz de Pardinho, o FESMURP, um dos um dos mais importantes eventos de difusão e valorização da música sertaneja raiz no Brasil.

Por conta da pandemia de coronavírus, pela primeira vez o projeto será realizado em ambiente virtual, seguindo as orientações das autoridades da área de saúde

As duplas interessadas poderão inscrever música autoral inédita até o dia 26 de fevereiro.

Dentre os inscritos, 20 duplas serão selecionadas para a segunda fase, na qual deverão apresentar um vídeo com a música classificada para análise da comissão julgadora.

A fase final do evento, com as apresentações das seis duplas melhor classificadas na fase anterior, vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de abril, com transmissão online. Os jurados vão escolher a dupla vencedora, que levará um prêmio de 5 mil reais. Os demais finalistas também serão premiados.

A programação do 12º FESMURP também terá exibição de documentário, roda de viola, oficinas e shows.

Mais informações, regulamento, inscrições e programação completa em http://fesmurp. casadoscaipiras.com.br/

O 12º Festival de Música Raiz de Pardinho é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A produção é da Casa dos Caipiras.