Governo de SP inicia o programa Psicólogos na Educação a partir desta quarta (17)

Mil psicólogos estão à disposição para atendimento a alunos, professores e demais profissionais

Da Redação

O Governador João Doria anunciou, nesta quarta-feira (17), o início das atividades do “Psicólogos na Educação”, programa que estará presente nas 5,1 mil escolas estaduais de todos os 645 municípios do estado. Um total de mil psicólogos estão à disposição para atendimento a alunos, professores e demais profissionais da rede estadual de Educação. As sessões já podem ser agendadas.

“Começa hoje o programa Psicólogos na Educação. São 5.100 escolas no estado de São Paulo com atendimento por mil profissionais da Psicologia. O atendimento será feito de maneiras virtual e presencial e o objetivo é contribuir para a melhoria da convivência e do ambiente escolar. Todas as escolas da rede estadual serão beneficiadas”, ressaltou o Governador João Doria.

Com investimento de cerca de R$ 5 milhões mensais, o novo programa prevê um pacote de 40 mil horas semanais, o equivalente a 160 mil horas mensais de acompanhamento psicológico. Cada escola terá à disposição entre 2 e 20 horas semanais de atendimento com um psicólogo, dependendo da demanda de cada local.

A definição da carga horária levará em conta fatores como o número de alunos, de turnos e de ocorrências registradas em cada escola. Os atendimentos poderão ocorrer por meio de vídeo chamadas e o agendamento será feito por diretores, vice-diretores e professores coordenadores a partir desta quarta, na Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br).

“Será fundamental ter essa equipe de psicólogos para apoiar na saúde emocional de nossos profissionais da educação, o que deve refletir diretamente no avanço da aprendizagem de nossos estudantes”, destacou o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares.

Atuação prática

Os psicólogos com experiência na área da educação vão receber formação para apoiar o desenvolvimento das ações do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP) e o trabalho pedagógico das equipes escolares no desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais dos estudantes da rede estadual.

Eles também ficarão responsáveis por orientar gestores e coordenadores sobre eventuais sinais passíveis de identificação de traumas e abusos entre os alunos, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas, conforme planejamento de cada escola.

A prioridade é que os psicólogos atuem em atividades coletivas que contribuam para a melhora de todo o ambiente escolar. O serviço será prestado pela empresa Psicologia Viva.

As equipes das Diretorias de Ensino e da Secretaria de Educação vão fazer o monitoramento e avaliação da atuação dos psicólogos e da melhoria do convívio escolar na rede pública.