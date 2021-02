Avaré registra dois professores infectados pela Covid-19, aponta sindicato

Segundo o sindicato, são 617 casos registrados entre os profissionais vinculados à rede estadual

Da Redação

Dois professores estão infectados com a Covid-19 em escola estadual na cidade de Avaré. A informação consta em levantamento realizado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp). Os docentes estão lotados na Escola Estadual Paulo Araújo Novaes.

Segundo o sindicato, são 617 casos registrados entre os profissionais vinculados à rede estadual até esta quinta-feira, 18 de fevereiro. Avaré tem mais de 2.900 infectados pela covid-19, com 39 mortes registradas. São 92 pessoas em isolamento domiciliar e quinze internados em hospitais.

As aulas na rede estadual voltaram em 8 de fevereiro. O retorno ocorrerá de forma regionalizada, de acordo com os Departamentos Regionais da Saúde e segundo critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do coronavírus.

A relação completa de escolas monitoradas pela Apeoesp pode ser acessada aqui.