Em Jaú, empresa de ônibus é multada por aglomeração

Ocorreram 9 notificações por desconformidade com as normas sanitárias

Da Redação

A Prefeitura de Jaú aplicou multas a estabelecimentos que permitiram aglomerações e descumpriram decreto municipal de combate a covid-19.

Segundo o setor de fiscalização, ocorreram 9 notificações por desconformidade com as normas estabelecidas no Decreto Nº 7.953/2021.

Foram alvo de notificação 1 (um) bar, 1 (uma) loja de roupa, 1 (uma) empresa de material de construção, 1 (uma) pastelaria, 1 (uma) doceria, 1 (uma) sorveteria, 1 (uma) lanchonete e 1 (um) templo religioso.

Um fiscal ficou no Terminal Rodoviário Urbano das 6h às 7h e constatou 3 (três) ônibus com lotação acima do permitido pelo Decreto. A empresa responsável pelo transporte municipal foi notificada.

Jaú está em seu momento mais crítico da Pandemia, com 7530 casos confirmados e 250 mortes.