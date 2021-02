Sabesp fará manutenção na Alameda Dom Zioni; trânsito ficará interditado nas imediações

Previsão é que os serviços sejam concluídos, sem prejuízo no abastecimento, na madrugada do sábado

Da Redação

A Sabesp informa que, nesta sexta-feira, 19 de fevereiro, realizará serviços de interligação de rede de abastecimento de água para atendimento de um prédio em construção, localizado na Alameda Dom Zione, próximo aos Colégios La Salle e Santa Marcelina, na região central de Botucatu.

Durante os trabalhos o trânsito na Rua Costa Leite será interditado desde a Rua Coronel Fonseca e também no acesso pela Rua Velho Cardoso.

A previsão é que os serviços sejam concluídos, sem prejuízo no abastecimento, na madrugada do sábado (20/2), com a liberação das vias.

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.