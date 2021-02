Conselho reúne-se em São Manuel para debater transposição do Rio Lençóis

São Manuel é o segundo maior contribuinte da área geopolítica da Bacia do Rio Lençóis

O Conselho Técnico do Comitê da Bacia do Rio Lençóis se reuniu com o prefeito, Ricardo Salaro, para discutir a transição do Comitê da Bacia do Rio Lençóis, que deverá ocorrer no próximo mês de março.

Participaram da reunião com o prefeito de São Manuel: o diretor de Agricultura e Meio Ambiente, Junior Cella Júnior; o diretor do SAAE de Lençóis Paulista, André Paccola Sasso, o Cagarete; o Coordenador Técnico do SAAE de Lençóis Paulista e atual presidente do Conselho Técnico do Comitê, Sidnei Aguiar, que passará o cargo no próximo mês de março; além do técnico agrícola e representante da ASCANA no Comitê, Adirso Miranda.

O prefeito Ricardo Salaro reiterou o compromisso de manter a gestão integrada da Bacia do Rio Lençóis através do Comitê do Rio Lençóis. O diretor do SAAE de Lençóis Paulista, André Paccola Sasso disse que esse trabalho pioneiro desenvolvido pelo Comitê nesses quatro anos, no âmbito dos municípios terá apoio da autarquia municipal de Lençóis Paulista de forma a manter esse mesmo nível alcançado, acompanhado do apoio das empresas da região. Aguiar destacou ainda o trabalho realizado com os investimentos e apoios privados, que elevaram o nível de segurança ambiental da bacia do rio Lençóis de 0% em 2016 para 62% em 2020, salientando que agora é momento de dar novos rumos ao trabalho de gestão integrada iniciado em 2017, com investimentos em projetos de recuperação ambiental da bacia do rio Lençóis.

