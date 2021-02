Rede municipal de ensino reinicia aulas presenciais

Escolas disponibilizaram termo de compromisso para os responsáveis que optaram pela permanência do estudante

Da Redação

A Secretaria Municipal da Educação deu início ao ano letivo no último dia 8 de fevereiro. O retorno às atividades presenciais aconteceu na sexta-feira, 19, de forma facultativa, com as salas atendendo 35% dos alunos em virtude da fase do Plano SP na qual Avaré atualmente se encontra.

Como a etapa é opcional, as unidades escolares disponibilizaram um termo de compromisso para os responsáveis que optaram pela permanência do estudante no ensino remoto.

Entre os dias 8 e 12 foram elaboradas atividades impressas para atender alunos que se enquadram nesse contexto, além da oferta da plataforma digital como complementação pedagógica “Estude em Casa”.

Retorno seguro

Através da normativa 001/2021, a Secretaria Municipal da Educação adotou medidas para garantir a retomada segura das atividades presenciais.

Todas as unidades implementaram o Plano de Retomada atendendo o plano de contingência dos protocolos sanitários conforme determinado pela legislação.

Funcionários da rede municipal participaram de treinamentos sobre a utilização dos materiais de proteção (EPIs) ofertados pela Secretaria Municipal da Saúde.

Além do treinamento, as 40 unidades educacionais receberam materiais de prevenção à Covid-19, como também materiais de higienização: álcool em gel, máscaras descartáveis, toucas, aventais, jalecos, dispenser, papel interfolha, álcool 70% e álcool 92%, sabonete líquido e água sanitária, garantindo a proteção de alunos, funcionários e professores.

As unidades já haviam recebido alguns materiais de proteção em 2020, tais como máscara, álcool em gel, óculos de proteção luvas descartáveis de procedimento, aventais, e termômetro digital para aferimento de temperatura.

“As escolas estão cumprindo com responsabilidade os protocolos sanitários como o distanciamento social, demarcações, cartazes com informações visuais sobre proteção e orientação, aferimento de temperatura dentro da unidade, a obrigatoriedade do uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel, além de monitoramento”, ressalta a pasta.

Cada unidade estabeleceu a sua comissão escolar para monitoramento do ambiente educacional visando atender a todos os protocolos e registrar casos suspeitos, afastamentos e testes realizados no Sistema de informações e Monitoramento da Educação para o Covid-19. Com isso, será possível consultar dados de pessoas que tiveram contato com o coronavírus.

Transporte escolar

A Educação ressalta ainda que o transporte escolar atenderá os alunos de forma segura, já que os coletivos serão higienizados diariamente antes de depois do uso.

Os monitores atenderão a protocolos como higienização das mãos, aferição de temperatura, uso constante de máscara. O aluno que apresentar temperatura acima de 37,5 não poderá entrar no micro-ônibus.

A Secretaria Municipal da Educação informa ainda que mantém um Plano de Ações e Plano de Retomada e se coloca à disposição da população para esclarecer eventuais dúvidas. O contato pode ser feito pelo telefone (14) 3711-2211.