Tomam posse os novos supervisores do HV e das Fazendas da FMVZ

Cerimônia teve também a presença do professor Mario de Beni Arrigoni, vice-diretor da FMVZ

Da Redação

Em solenidade restrita, realizada no dia 19 de fevereiro, o professor Cezinande de Meira, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, câmpus de Botucatu, deu posse aos novos supervisor e vice-supervisor do Hospital Veterinário (HV), professores Alexandre Secorum Borges e Rogério Martins Amorim, e reconduziu os professores Ciniro Costa e Cyntia Ludovico Martins a mais um mandato como supervisor e vice-supervisora das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE). A cerimônia teve também a presença do professor Mario de Beni Arrigoni, vice-diretor da FMVZ.

Ao encerrar seu mandato à frente da Supervisão do HV, o professor Luiz Henrique de Araújo Machado fez um balanço da sua gestão. “Foi um desafio muito grande, especialmente no último ano, com as questões trazidas pela pandemia, envolvendo a saúde financeira da instituição e a saúde das pessoas que aqui trabalham. Foi bem complicado, mas o saldo é de muito aprendizado. Gerenciar o HV com toda sua complexidade é difícil, mas saio da Supervisão com a sensação dever cumprido. Foi um prazer muito grande trabalhar ao lado do professor Celso Antonio Rodrigues, nosso ex-diretor e do professor Meira na vice-diretoria. Tenho a convicção de que os professores Alexandre e Rogério melhorarão ainda mais o HV. Deixo aos professores Meira e Mario Arrigoni, votos de uma gestão tão boa como foi a que se encerrou recentemente”.

Após assinar o Termo de Posse, o professor Alexandre deixou uma mensagem diretamente aos professores Meira e Arrigoni. “Um dos motivos pelos quais nós aceitamos o convite para a Supervisão foi por confiar no trabalho, na transparência e nos ideais dessa nova gestão da FMVZ e da equipe que vocês formaram. Entendemos que a estrutura do HV é indissociável da FMVZ e das Fazendas. Vemos o HV como fundamental para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão sejam realizadas. Sabemos que é um momento delicado, mas assumimos a missão de tentar fazer com que o direcionamento do HV permita que a excelência das suas atividades continue. Será um trabalho árduo fazer com que as pessoas aceitem as mudanças que são necessárias para que possamos trabalhar de maneira mais tranquila e harmônica com a Diretoria da Faculdade”.

O professor Rogério Martins Amorim fez questão de agradecer a confiança dos novos diretor e vice-diretor da FMVZ e declarou: “Reitero aqui meu compromisso de trabalhar em prol das melhorias que o HV necessita, de uma maneira bastante democrática, ouvindo todos os setores e tomando as decisões que sejam necessárias para beneficiar a comunidade. Tenho certeza que nós e os supervisores das Fazendas teremos muitas coisas para construir juntos”.

Iniciando um novo mandato como supervisor das Fazendas, o professor Ciniro agradeceu a confiança da Diretoria da FMVZ e prometeu dar continuidade ao trabalho feito nos últimos anos. “Estamos à disposição da Diretoria. Considero que nossa última gestão foi bastante produtiva e espero dar continuidade ao trabalho realizado. Uma das coisas mais difíceis é conscientizar as pessoas de fazer as adequações e as mudanças quando elas são necessárias para que os objetivos sejam atingidos. Mas seguiremos trabalhando, buscando otimizar recursos para cumprir nosso objetivos”.

A vice-supervisora das Fazendas, professora Cyntia também fez agradecimentos pela sua recondução e destacou a necessidade de uma maior aproximação com o HV. “A parceira que tivemos nos últimos anos com o Hospital Veterinário foi muito salutar para a FMVZ. Ela precisa ser ampliada para que o trabalho em conjunto minimize custos e seja mais eficiente. Estamos otimistas e acreditamos que faremos um plano de gestão juntos. Temos muito potencial para gerar recursos, para otimizar recursos e para fazer parcerias que beneficiem a FMVZ”.

O professor Arrigoni fez uso da palavra para agradecer os novos supervisores e declarar seu otimismo com as gestões que se iniciam. “Acho que agora é a oportunidade de mostrar que a nossa faculdade faz um movimento conjunto, integrado, em que as supervisões das unidades auxiliares trabalham em consonância com os objetivos da instituição. Com a experiência e a qualidade dos novos supervisores poderemos mostrar para a sociedade a importância do nosso trabalho. Que todos tenham uma gestão bem sucedida”.

A solenidade foi encerrada com o pronunciamento do diretor, professor Cezinande de Meira. Ele agradeceu o professor Luiz Henrique pelos anos de intenso trabalho à frente da Supervisão do HV e desejou boa gestão aos novos supervisores do Hospital Veterinário e das Fazendas. “Esse é um momento importante para a nossa escola. Espero que possamos trabalhar sempre em conjunto. A Diretoria estará de portas abertas para auxiliar no que for preciso, seja do ponto de vista didático, científico ou financeiro. Eu reafirmo meu compromisso de trabalhar sempre para o bem da nossa instituição e o apoio das nossas unidades auxiliares é fundamental na produtividade que alcançamos em todas as nossas atividades. Estaremos juntos para fazer com que a nossa escola siga adiante com a qualidade que sempre prezamos”.