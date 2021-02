Secretaria de Saúde realiza estes para apurar surto de Covid-19 em supermercado de Botucatu

Segundo o secretário, não há confirmação de quantos colaboradores teriam sido afetados pela doença

Da Redação

Após relatos de que funcionários de um supermercado da rede Jaú Serve instalado na região do Tanquinho, em Botucatu, terem contraído a Covid-19, o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, disse que a Secretaria de Saúde promoveria a testagem dos mesmos para constatação da doença. Anúncio ocorreu em entrevista a um portal local.

Segundo o secretário, não há confirmação de quantos colaboradores teriam sido afetados pela doença. Relatos passados por pessoas relacionadas à empresa davam conta que mais de vinte pessoas estariam em contato com o vírus.

A testagem, segundo Spadaro, teria ocorrido na manhã de sexta-feira, 19 de fevereiro. No boletim epidemiológico emitido pelo próprio Poder Público do dia 19, apontou o acréscimo de 38 casos positivos do novo corornavírus às estatísticas oficiais, mas não foram especificadas as origens dos mesmos. Outras medidas teriam sido adotadas no supermercado, como sanitização nas dependências da loja. O local manteve as operações normais nos últimos dias.

O Notícias entrou em contato com a Prefeitura Municipal desde quinta-feira, 18 de fevereiro, para apurar tais informações, mas não foi respondido nem pela Secretaria de Comunicação ou pela Secretaria da Saúde. Também houve contato direto com a matriz da empresa, em Jaú, a qual também não retornou as solicitações de esclarecimentos, todas enviadas por e-mail.