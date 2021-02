Prefeitura de Avaré prepara pavimentação da Avenida Cunha Bueno

Projeto também prevê a instalação de sarjetas, calçada e galerias pluviais

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré promove no dia 4 de março um procedimento licitatório com o objetivo de contratar a empresa responsável pela pavimentação asfáltica da Avenida Doutor Antonio Sylvio da Cunha Bueno.

O projeto também prevê a instalação de sarjetas, calçada e galerias pluviais. A Concorrência Pública 02/2021 acontece às 10 horas.

A melhoria é um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional. O acordo prevê a liberação de R$ 955 mil para o custeio da obra. Já a contrapartida do município está fixada em R$ 155.925,85 mil.

Importância

A avenida aberta em 1980 tem cerca de 2 mil metros de extensão e é hoje uma das mais importantes da cidade. Via marginal à Rodovia João Mellão (SP-255), a “Cunha Bueno” interliga o Parque Industrial Jurumirim à Brabância, passando lateralmente ao Lago Bertha Bannwart.

Com isso, abre-se uma nova opção no trajeto para os bairros da Zona Sul, como o Jardim Di Fiori e Vila Operária, entre outros. Ela também é o primeiro acesso para quem vem pela SP-255 da Represa Jurumirim. A avenida também está ligada à Avenida Anápolis, uma das principais vias de acesso à cidade.