54% dos brasileiros devem levar marmita para o trabalho, aponta pesquisa

Da Redação

Uma pesquisa nacional encomendada por uma empresa de administração de vale-alimentação e vale-refeição, mostra como as pessoas pretendem cuidar da alimentação. O estudo foi realizado pelo Instituto Locomotiva.

Sobe de 47% para 54% o número de pessoas que vai levar marmita. Ao avaliar estes dados de acordo com a classe social, fica mais claro que o uso da marmita será maior entre as classes C/D/E.

Também cresce de 10% para 17% a quantidade de pessoas que vai pedir lanches ou refeições por delivery, na hora do almoço. Diferentemente do que foi percebido no uso da marmita, a procura pelo delivery dobra nas classes A/B.

Em contrapartida ao crescimento do delivery, o levantamento mostra que as intenções de comer em restaurantes por quilo caem de 25% para 13%, provavelmente motivadas pela preocupação com a segurança.