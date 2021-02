Bofete contará com escritório próprio do Procon-SP

Convênio também proporcionará suporte técnico e material

Da Redação

Na última sexta-feira (19/2) a Fundação Procon-SP recebeu prefeitos, autoridades do legislativo e executivo de municípios do Estado de São Paulo para mais uma reunião de trabalho e assinatura de convênio. O objetivo do encontro é fortalecer a defesa do consumidor no estado.

“Estamos realizando mais convênios no Estado: veículos, infraestrutura, assistência técnica, orientação, cursos a distância e toda a modernidade digital está sendo implantada nesses municípios, cujos prefeitos e representantes aqui vieram, muitas vezes percorrendo dezenas, centenas de quilômetros, demonstrando respeito aos seus cidadãos, porque defender o consumidor é respeitar o cidadão”, assim o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez iniciou a reunião.

Foram firmados novos convênios para a criação de Procons em Bofete, Cândido Rodrigues, Guaraci, Guatapará, Mairiporã, Óleo e Rancharia.

Com essa ação as cidades passam a contar com um órgão de defesa do consumidor local que atua em parceria e sob a coordenação da Fundação Procon-SP. O convênio também proporcionará suporte técnico e material; capacitação para funcionários; cursos e palestras, possibilidade do consumidor fazer reclamações online etc.

Durante a reunião, representante dos municípios de Martinópolis, Águas de Santa Barbara, São João da Boa Vista, Bernardino de Campos, Marília, São Manuel, Macatuba e Avai apresentaram demandas específicas de sua região para serem discutidas junto a Fundação Procon-SP.

Sistema Estadual de Defesa do Consumidor

Com o objetivo de incentivar a criação de Procons Municipais e promover o fortalecimento do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, a Fundação Procon-SP foi a primeira instituição a implementar o Programa de Municipalização da Defesa do Consumidor no Brasil.

A parceria de trabalho entre o órgão estadual e os municipais possibilita intercâmbio de informações e adoção de medidas conjuntas para a valorização e respeito à cidadania em todo o Estado de São Paulo.

Atualmente mais de 340 cidades do Estado de São Paulo são conveniadas ao Procon-SP.