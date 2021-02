Covid-19: mais 76 novos casos são contabilizados em Botucatu; recuperados passam de 7 mil

A pandemia ainda matou 99 moradores da Cidade

Da Redação

O balanço da Secretaria Municipal de Saúde desta segunda-feira, 22 de fevereiro, aponta o acréscimo de 76 novos casos de covid-19 em Botucatu, após o acumulado do final de semana. Com isso, o total desde o início da pandemia chega a 7577 pessoas infectadas.

Há 38 pessoas internadas em hospitais para tratamento do coronavírus, sendo que 34 já possuem diagnósticos positivos à enfermidade. A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva está em 100% no Hospital das Clínicas (HCFMB), onde todas as 30 vagas estão em uso. Já na rede privada, este índice é de 50% das dez vagas disponíveis.

O número de botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória chega a 379, sendo que em caso de descumprimento podem ser processados criminalmente.

A pandemia ainda matou 99 moradores da Cidade, enquanto que 7066 estão recuperados.