Embraer entrega o primeiro Praetor 500 no Brasil

Alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros

A Embraer entregou recentemente o primeiro Praetor 500 para um cliente brasileiro, marcando assim a primeira entrega da aeronave no país. O Praetor 500 é atualmente o jato executivo de médio porte mais veloz e que apresenta a maior autonomia do mercado, com alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas IFR da NBAA.

“Estamos orgulhosos em entregar o primeiro Praetor 500 no Brasil, o principal mercado de aviação executiva da América Latina”, disse Gustavo Teixeira, VP de Vendas da Embraer para a América Latina. “O Praetor 500 apresenta a tecnologia mais avançada, conforto superior e uma versatilidade operacional única, o que permitirá ao nosso novo cliente fazer voos mais longos e operar em pequenos aeródromos.”

O Praetor 500 é superior em sua categoria. É o único jato de médio porte com controles de voo totalmente fly-by-wire, bem como redução ativa de turbulência para um voo mais suave, contribuindo assim para aumentar a segurança e reduzir a carga de trabalho dos pilotos.

Como nenhuma outra aeronave de médio porte, ele possui uma cabine de 1,83m de altura com piso plano, acabamento de pedra no lavatório e toalete a vácuo, além da melhor pressurização de cabine da categoria. Sua silenciosa cabine, com um divã opcional de dois lugares, é capaz de acomodar até nove passageiros e permite ainda que quatro dos assentos totalmente reclináveis ​​possam ser configurados em duas camas para maior conforto durante voos mais longos.

O Praetor 500 é capaz de voar direto de São Paulo a San Juan (Porto Rico), de Manaus a Nova York (EUA) ou de Natal a Lisboa (Portugal), ao mesmo tempo em que oferece um desempenho invejável de decolagem e aterrissagem, que permite acesso direto a aeroportos restritos e um número maior de destinos. Pode voar, por exemplo, de Angra dos Reis (ou Jacarepaguá) a Brasília com 8 passageiros e temperatura de decolagem de 30° C.

As recentes atualizações do Praetor 500 fazem parte do compromisso da Embraer em melhorar continuamente seu portfólio de jatos executivos líderes do setor e incluem melhorias para o ambiente de cabine, como filtro HEPA de série que remove 99,97% das bactérias do ar da cabine e uma porta elétrica opcional para o lavabo que reduz os pontos de contato.